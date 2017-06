Ghardaïa : 96 procès-verbaux pour pratiques commerciales illégales

Pas moins de 96 procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été établis durant la première décade du mois sacré de ramadan dans la wilaya de Ghardaia pour des pratiques commerciales illégales et non conforme aux normes d’hygiène et de qualité, a-t-on appris auprès de la direction du Commerce.

Ces PV ont été établis au terme de 980 interventions et opérations de contrôle menées par les brigades d’inspection, mise sur pied par la DC à l’occasion du mois de ramadan, auprès des commerces répartis à travers les treize communes de la wilaya et ayant touché outre les commerces de produits de large consommation, le secteur des services (restauration, hôtellerie, crèmerie, limonadière, café et unité de production de lait), a précisé le directeur du commerce, M Mohand Ameziane Zemmouri.