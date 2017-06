Yémen : Un soldat tué et deux autres blessés dans une attaque d’El-Qaïda

Un soldat a été tué et deux blessés lundi dans une attaque d'Al-Qaïda contre un poste militaire de la province du Hadramout (sud-est du Yémen) où trois assaillants ont aussi été abattus, a indiqué un haut responsable de l'armée. Un point de contrôle, près du camp militaire de Dowen, a été la cible d'une attaque des terroristes d'Al-Qaïda, a déclaré le général Faraj al-Bahsani, commandant de la 2e zone militaire qui couvre cette région. Trois des assaillants ont été abattus et d'autres ont été blessés lors d'échanges de tirs ayant suivi l'attaque, a-t-il ajouté.

Al-Qaïda est bien implantée dans la province du Hadramout, terre d'origine de nombreux chefs du réseau terroriste. Les terroristes d'Al-Qaïda ont toutefois été chassés en 2016 de plusieurs villes comme Moukalla, capitale de la vaste province, à la faveur d'une opération à laquelle ont participé des forces de la coalition militaire arabe intervenant au Yémen, dont des unités émiraties. Al-Qaïda et le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) ont profité depuis 2014 de l'instabilité au Yémen, théâtre d'un conflit opposant les rebelles Houthis au gouvernement, pour renforcer leur présence dans le sud et le sud-est de ce pays. Les Etats-Unis ont multiplié les attaques, notamment de drones, contre Al-Qaïda au Yémen depuis l'arrivée du président Donald Trump à la Maison Blanche en janvier. (APS)