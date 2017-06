Grande Bretagne : Les unionistes irlandais sauvent Theresa May

La Première ministre britannique, Theresa May, est parvenue à un accord sur des grandes lignes avec le Parti unioniste démocrate nord-irlandais (DUP), qui devrait lui permettre de gouverner, a indiqué samedi un porte-parole de Downing Street.

«Nous pouvons confirmer que le Parti unioniste démocrate nord-irlandais a donné son feu vert au principe d'un accord sur des grandes lignes pour soutenir le gouvernement conservateur», a déclaré le porte-parole de Downing Street.

À quelques jours de l'ouverture des négociations sur le Brexit, le soutien des dix élus DUP était indispensable pour offrir une courte majorité aux conservateurs de Mme May, qui ont subi jeudi un grave revers aux législatives, estiment des analystes. La Première ministre avait convoqué ces élections anticipées dans le seul but d'étendre sa domination à la Chambre des Communes en vue du Brexit. Mais plutôt que de gagner du terrain, les Tories ont perdu douze sièges pour se retrouver avec 318 députés, à huit longueurs des 326 requis pour avoir la majorité absolue.

D'où la nécessité absolue des dix sièges du DUP, parti régionaliste protestant ultra- conservateur, qui permettrait à Theresa May d'avoir le soutien nécessaire pour gouverner.