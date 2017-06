Tizi-Ouzou : Plus de 26 000 kits alimentaires distribués aux familles démunies

Quelques 26.158 colis alimentaires ont été distribués durant la première décade de ce mois de Ramadhan aux familles démunies dans la wilaya de Tizi-Ouzou, par la direction locale de l’action sociale et la solidarité (DSA). Ce nombre représente 80% du nombre total des colis destinés aux familles démunies de la wilaya, soit 34.069 unités, a-t-on précisé de même source. Cette opération de distribution de ces couffins alimentaires d’une valeur financière de 5 à 7.000 dinars se déroule normalement à travers l’ensemble des communes de la wilaya, hormis celle d’Ait Yahia dans la daira d’Ain El Hammam où les couffins n’ont pas été encore remis aux familles nécessiteuses faute d’entente au sein de l’Assemblée populaire et les comités de villages. Face à ce blocage, la direction de l’Action sociale et la Solidarité de Tizi-Ouzou a décidé de confier la mission de distribution de ces colis alimentaires à la daira d’Ain El Hammam d’où relève administrativement la commune d’Ait Yahia. Par ailleurs, la Compagnie nationale des hydrocarbures SONATRACH a fait don de 800 kits alimentaires qui seront remis aux communes qui n’ont pas pu couvrir la demande des familles nécessiteuses recensées à leur niveau.

Bel. Adrar