Alger : Démantèlement d'une bande de trafiquants de drogue

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé récemment au démantèlement d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue, et à la saisie de 20 kg de cannabis, a indiqué vendredi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger. Suite à cette opération, «trois suspects ont été arrêtés, et 20 kg de cannabis, une somme de 42 millions de centimes et 5 téléphones portables ont été saisis», précise la même source. Agissant sur la base d'informations, la brigade de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants a repéré un des suspects, repris de justice, qui s'adonnait au trafic de drogue sur la terrasse d'un bâtiment situé dans un quartier populaire. Les éléments de la police ont pu l'intercepter alors qu'il tentait de fuir. L'opération s'est soldée par la saisie de «27 millions de centimes et de 6 bottes de cannabis de 3 kg».

Lors de l'interrogatoire, le suspect a reconnu se procurer de la drogue auprès de deux autres individus dont l'un est un repris de justice. Ce dernier a été arrêté à son domicile après une opération de perquisition qui a permis la saisie de 34 bottes de cannabis de 17 kg, d'une somme de 15 millions de centimes et de 5 téléphones portables, a ajouté la même source.