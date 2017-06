Béchar : Des repas chauds au profit des conducteurs

Poursuivant ses activités de proximité, notamment en ce mois sacré du ramadan, la Sûreté de wilaya de Béchar, et dans un souci de prévention et de sécurité, offrent des repas chauds au profit des utilisateurs de la route, qui, souvent pressés en ces derniers instants qui précèdent la rupture du jeûne, sont souvent tentés par des excès de vitesse, à l’origine malheureusement de bien d’accidents de la route, parfois meurtriers. Placé sous le slogan « Partage notre repas et repars en sécurité », cette opération menée à l’entrée nord de la ville vise notamment à sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route, notamment avant la rupture du jeûne, lorsque les artères se vivent et que l’on est tenté de rouler bien plus vite, faisant souvent fi de la signalisation routière. À Tindouf, une opération similaire, placée sous le slogan « Un mois de ramadan sans accidents » a également été entreprise par ce même corps de sécurité et réservée aux conducteurs de poids lourds et d’autobus, qui rappelons-le, circulent sur la RN 50, reliant Béchar à Tindouf, sur une distance de 800 km et souvent astreint à la fatigue et au surmenage du trajet. La Sûreté de wilaya d’Adrar est aussi au rendez-vous pour une action similaire, qu’elle aura menée, en partenariat avec les scouts musulmans, sur la route nationale 6, et dans les mêmes conditions de sensibilisation.



Ramdane Bezza