Décès du Directeur exécutif du FNUAP : Le ministre de la Santé signe le registre de condoléances

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hazbellaoui, a signé, jeudi, le registre de condoléances ouvert au siège du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès du Directeur exécutif de cette organisation, Babatunde Osotimehin. «Nous avons appris avec affliction le décès du Docteur Babatunde Osotimehin, Secrétaire général adjoint et Directeur exécutif du Fonds des Nations unies pour la population, qui fut un homme plein de qualités et de vertus, et un responsable pleinement dévoué à son travail», a écrit M. Hazbellaoui sur le registre. «En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, mes sincères condoléances et ma compassion à la famille du défunt et au personnel du FNUAP, notamment son staff à Alger», a-t-il ajouté. À l’issue de la signature, le ministre a eu des entretiens avec la représentante du FNUAP à Alger, Maria Khan, qui lui a présenté un exposé sur le plan d’action de cette instance et ses objectifs dans le cadre du programme du dividende démographique. Le Dr Babatunde Osotimehin est décédé subitement au début de cette semaine à l’âge de 68 ans, à son domicile. Il avait été nommé à la santé publique comme quatrième directeur exécutif du FNUAD, le 1er janvier 2011. Le défunt avait occupé le poste de ministre de la Santé au Nigeria et était directeur général de l’organisme nigérien pour le contrôle du sida.