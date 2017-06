Tizi-Ouzou : Des bienfaiteurs au foyer pour enfants assistés

Des bienfaiteurs ont financé des travaux d’aménagement et d’équipement du Foyer pour enfants assistés de Boukhalfa, banlieue ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris à l’occasion d’un déplacement sur place. Ce geste de solidarité a permis de réaliser des travaux d’embellissement de la structure et l’aménagement, dans la cours de l’établissement, d’un jardin où les enfants passent des moments d’insouciance à jouer, a indiqué mercredi à l’APS le directeur local de l’Action sociale et de la solidarité (DASS). Ces mêmes bienfaiteurs ont également doté la pouponnière de Boukhalfa en équipements pour la cuisine et en mobilier divers et literie, a ajouté Hadj Bouchoucha, qui a observé que la DASS de Tizi-Ouzou compte sur ce type de financements pour la réalisation d'autres projets dont une aire de jeu et un espace de détente pour les enfants et une mini-piscine prévue sur une terrasse au premier étage du bâtiment. Actuellement, 25 enfants (14 filles et 11 garçons) parmi lesquels 14 handicapés (8 filles et six garçons) sont pris en charge au sein de ce même foyer situé dans la cité sociale Mahfoudh Boucebsi de Boukhalfa, ouvert en 2002, et doté d’une capacité d’accueil de 48 enfants.

(APS)