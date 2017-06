Béchar : garantir la securite des citoyens

Il ne se sera pas passé un seul jour, en ce mois de ramadan, sans que l’on ait pu constater un grand déploiement des forces de l’ordre, de jour comme de nuit, à travers les différents quartiers et artères de la ville, notamment les lieux les plus fréquentés (marchés, rue commerçantes…), ainsi que les places publiques, très fréquentées en ces nuits du mois sacré. Une présence policière qui se veut surtout dissuasive, notamment de 22h à 4 heures du matin, période durant laquelle tous les services de ce corps de sécurité occupent le terrain : BRI, P.J, patrouilles mobiles et pédestres, brigades de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Des acticités qui auront permis, en une semaine, de procéder à une vérification d’identité de 283 individus et qui se sera soldée par l’arrestation de 4 d’entre elles, en possession de drogue et d’ailleurs objet de recherche de la part de la justice. En outre, dans le cadre de la prévention et de la sécurité routière, 311 véhicules, tous types confondus, ont été contrôlés.

Il est à souligner que la sûreté de wilaya de Béchar n’a point lésé sur les moyens humains et logistiques mis en œuvre au courant de ces différentes opérations, pour une bonne réussite de cette entreprise.

Ramdane Bezza.