Constantine : 48 accidents la première semaine de ramadan

Les services de la protection civile de la wilaya de Constantine ont enregistré pas moins de 48 accidents de la route durant la première semaine du mois de ramadan, avec un bilan estimé à 1 mort et 53 blessés. Ce chiffre renforce l’idée que ce mois, paradoxalement celui de la piété et de la pondération, est devenu particulièrement meurtrier en termes d’accidents lesquels surviennent, pour une majorité d’entre eux, juste avant la rupture du jeûne.

Le facteur humain est donc le premier incriminé dans ladite hécatombe, avec entre autres considérations, le déficit en concentration dû au manque de caféine et de nicotine chez certains automobilistes, ainsi que le manque de sommeil consécutif aux longues veillées ramadanesques.

Dans ce contexte, il convient de signaler l’initiative prise par la sûreté de la wilaya de Constantine, laquelle s’inscrit dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation visant à établir une culture de la route véritable, et qui consiste à offrir des repas de ftour aux routiers et voyageurs de passage par les différents barrages de la police installés aux points stratégiques de sortie de la ville.

En plus de consacrer toute une tradition d’hospitalité, la halte à laquelle sont conviés les automobilistes leur permet de prendre du repos, et de repartir plus sereins vers leur destination. Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont, durant cette même période, opéré plusieurs interventions dans le cadre de la lutte contres les incendies, notamment celui qui s’était déclenché au niveau d’un immeuble situé à Rahbat Ledjmal, mitoyen du siège du Théâtre régional de Constantine (TRC) et de la salle de cinéma Rhumel (ex-Royal), et au cours duquel 39 commerces ont été ravagés, sort que les sapeurs-pompiers ont pu éviter à une centaine d’autres locaux. Le bilan global fait état de 558 interventions, la quasi-moitié consistant en l’évacuation d’urgence de malades vers les différents hôpitaux se trouvant sur le territoire de la wilaya.

I. B.