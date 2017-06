Mascara : 5 morts et 70 blessés

Le service de wilaya de la sécurité publique relevant de la Sûreté de wilaya de Mascara a enregistré durant le mois de mai dernier 67 accidents corporels de la circulation sur le tissu urbain ayant entrainé la mort de 05 personnes et causé des blessures plus ou moins graves à 70 autres. On constate ainsi une hausse du nombre d’accidents (+ 05), (+ 07) blessés aussi, et (+ 03) décès, ceci en comparaison avec avril dernier durant lequel le service avait enregistré 58 accidents ayant causé des blessures à 63 personnes et le décès de deux personnes.

Le chef de la cellule de communication de la Sureté de Wilaya informe que le facteur humain est à l’origine de 47 accidents, dont 03 impliquant des moto-cyclistes. Les dépassements dangereux, le non-respect de la signalisation routière et de la distance de sécurité, le changement de direction sans clignotant et l’inattention dans les agglomérations sont les principales causes des accidents. D’autre part, 19 accidents ont été provoqués par des piétons, dont 09 à cause de jeux sur la route part des enfants..

Il est à signaler que 15 conducteurs titulaires de permis depuis moins de 02 ans sont impliqués dans ces accidents, 16 autres n’atteignant pas les 05 ans, 13 cas de titulaires de permis entre 05 et 08 ans. Le service a aussi enregistré 18 cas de permis de conduire de plus de 08 ans et deux individus carrément sans permis de conduire.

Pour toutes ces raisons, la direction générale de la Sûreté nationale poursuit ses efforts en vue de réduire les accidents en inculquant aux automobilistes une culture du respect du code de la route à travers les mesures de répression à l’encontre des contrevenants, notamment les auteurs d’excès de vitesse dans le tissu urbain. À cet effet, il a été procédé durant le mois de mai à 03 opérations-radar qui se sont soldées par 51 retraits de permis.

A. Ghomchi