Yémen : L'émissaire de l'ONU déclaré «persona non grata»

Les rebelles et leurs alliés au Yémen ont accusé de partialité le médiateur de l'ONU, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, et l'ont déclaré «persona non grata» à Sanaa, la capitale qu'ils contrôlent. «Nous nous adressons au secrétaire général de l'ONU pour lui dire que son émissaire est désormais persona non grata», a déclaré Saleh al-Sammad, président du Conseil politique suprême, mis en place par les rebelles à Sanaa après leur coup de force en 2014 contre le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi. Dans un discours télévisé dans la nuit de lundi à mardi, il a ajouté que cette position engageait les rebelles Houthis et leurs alliés, les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Accusant l'émissaire onusien de «manquer d'impartialité et d'honnêteté», il a estimé qu'un éventuel successeur devrait «traiter le peuple yéménite avec respect».