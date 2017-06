Maroc : Nasser Zefzafi incarcéré

Le leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc, Nasser Zefzafi, a été incarcéré à Casablanca et placé en détention provisoire, une semaine après son arrestation, a annoncé hier un avocat de la défense. Au terme d'une audience marquée par une «importante présence des avocats de la défense», le juge d'instruction à la Cour d'appel de Casablanca a décidé de placer en détention provisoire

M. Zefzafi et six militants du mouvement de contestation, a indiqué Abdessadek El Bouchtaoui, l'un des avocats de la défense. De «nombreuses accusations lourdes et exagérées», pèsent sur Nasser Zefzafi, a ajouté l'avocat dans une vidéo diffusée sur facebook à l'issue de l'audience. Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc, est secouée depuis sept mois par un mouvement de contestation revendiquant le développement du Rif. Le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, était recherché initialement pour avoir interrompu, le 26 mai, le prêche d'un imam dans une mosquée. Une quarantaine de personnes, dont M. Zefzafi ont été interpellées depuis. Deux autres meneurs du «hirak» ont été arrêtés lundi. Vingt d'entre elles ont été présentées au parquet à Casablanca et placées en détention, notamment pour «tentative d'homicide volontaire, atteinte à la sécurité intérieure, incitations contre l'intégrité du royaume (...) et autres crimes». Des manifestations quotidiennes —nocturnes pour cause de ramadan— ont lieu depuis une dizaine de jours à Al-Hoceïma et d'autres localités de la province éponyme, appelant à la «libération» des militants arrêtés.