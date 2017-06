MDN : 3 trafiquants d'armes arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 5 juin 2017 à Aïn El Beïda, wilaya de Oum El Bouaghi (5e Région militaire), trois trafiquants d'armes et saisi cinq fusils de chasse et une grenade défensive, tandis qu'un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi trois kilogrammes de kif traité à El Oued (4e Région militaire)", précise le communiqué. D'autre part, à In Amenas (4e Région militaire) et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), des détachements de l'ANP «ont intercepté huit contrebandiers et saisi un camion, 5,7 tonnes de denrées alimentaires, 1.200 litres d'huile de table et divers outils d'orpaillage», ajoute la même source.

Par ailleurs, des garde-côtes "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 18 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale au large de Ténès, wilaya de Chlef (1re Région militaire), tandis que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Béchar.