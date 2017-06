Sidi Bel-Abbès : Sortie d’une promotion de 455 officiers de police

Une cérémonie de sortie d’une promotion de 455 officiers de police dont 57 femmes a été organisée, dans la soirée du jeudi, à l’école de police Tayebi Larbi de Sidi Bel-Abbès. Cette cérémonie a été présidée par l’inspecteur général de la sûreté nationale, le contrôleur de police Mohamed Tahar Hachichi, représentant le général-major Abdelghani Hamel, Directeur général de la sûreté nationale. Les nouveaux officiers ont reçu une formation multidisciplinaire de 24 mois et une préparation physique et sportive, ponctuées de stages sur le terrain.

Dans son intervention, le directeur de l’école, le contrôleur de police Mohand Cherif Bouderouache, a mis en exergue l’attention particulière qu’accorde le Directeur général de la sûreté nationale à la formation pour élever le niveau du policier. Le même responsable a appelé les nouveaux gradés à assumer leurs responsabilités dans leur mission de défense des citoyens et de leurs biens, à respecter les lois de la République, à exécuter les instructions reçues durant leur formation, à représenter

l’Etat de droit en faisant preuve de discipline et d’une conduite irréprochable.

Après la cérémonie de prestation du serment, le contrôleur de police Mohamed Tahar Hachichi a procédé à la remise des grades et diplômes aux majors de cette promotion, baptisée au nom du chahid du devoir, le lieutenant Larbi Nabou, tombé sous les balles assassines, le 31 juillet 1993 à Oran.

La sortie de cette nouvelle promotion a pris fin avec des exhibitions et des exercices en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et de défense des citoyens et de leurs biens. Ces exercices ont montré le haut niveau de la formation des policiers.

La famille du défunt lieutenant Nouba a été honorée à cette occasion.