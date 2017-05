Aïn Témouchent : Sauvetage de onze émigrants clandestins

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, une unité des Garde-côtes relevant de la Façade maritime Ouest (2e Région militaire) a réussi, hier 30 mai 2017, une opération de sauvetage de onze émigrants clandestins, dont une famille composée de la mère et de ses deux enfants, suite au chavirage de leur embarcation de construction artisanale à 4 miles nautiques au Nord-Ouest de Béni-Saf, wilaya de Ain Temouchent", précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé deux narcotrafiquants à Relizane (2e RM) en possession de 29 kilogrammes de kif traité». En outre, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP "ont intercepté 36 contrebandiers de différentes nationalités et saisi 15 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs, 650 litres de carburant, ainsi que divers outils d'orpaillage.