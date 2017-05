Syrie : missiles de croisière contre Daesh

La Russie a tiré depuis un sous-marin et une frégate déployés en mer Méditerranée plusieurs missiles de croisière Kalibr contre des cibles de l'organisation Etat islamique (EI) près de Palmyre en Syrie, a annoncé mercredi l'armée russe. «La Russie a déclenché quatre frappes de missiles Kalibr contre le groupe terroriste EI dans la région de Palmyre. Les cibles étaient des abris où se trouvaient du matériel lourd et un rassemblement de combattants redéployés depuis Raqa», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «Tous les objectifs ont été atteints», ajoute le communiqué qui précise que les Etats-Unis, la Turquie et Israël avaient été prévenus à l'avance de ces frappes effectuées par la frégate "Amiral Essen" et le sous-marin «Krasnodar». Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque a mis en garde hier contre la livraison d'armes par les Etats-Unis aux milices kurdes de Syrie, considérées comme «terroristes» par Ankara, estimant que cette démarche était «extrêmement dangereuse». «Ces mesures sont extrêmement dangereuses du point de vue de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie», a déclaré Mevlüt Cavusoglu, selon qui ces armes pourraient être utilisées contre la Turquie, mais aussi «contre toute l'humanité». Le Pentagone a annoncé mardi avoir commencé à livrer des armes aux Unités de protection du peuple kurde (YPG), principale composante des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde qui combat les jihadistes de l'Etat islamique (EI) en Syrie. Washington estime que les FDS sont les seules forces locales capables de lutter au sol contre les terroristes, notamment pour reprendre Raqa, capitale de facto de l'EI.

