Décès du chanteur Moussa Kerbache

Le chanteur et interprète de folklore kabyle, Moussa Kerbache, est décédé samedi à Paris à l'âge de 53 ans, a-t-on appris auprès de proches. Natif du village de Tizamourine, dans l’Akfadou (Béjaia), Moussa Kerbache installé en France, a légué une discographie riche d’une centaine de chansons dont "Aylis Oukafadou" (ô fille de l’Akfadou), un hymne à la féminité, et "Asfedh imetawen (essuie tes larmes). Connu pour être un artiste discret et modeste, le défunt qui excellait dans le jeu de guitare, a côtoyé de grands noms de la chanson kabyle à l’image de Takfarinas, Yasmina, Boudjemaâ Agraw. Le défunt sera inhumé dans son village natal Tizamourine. (APS)