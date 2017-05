Double attentat suicide à Baghdad : Au moins 30 morts

Près de 30 personnes ont été tuées et une centaine d’autres blessées dans deux attentats suicide survenus à quelques heures d’intervalle, hier à Baghdad, au moment où les forces irakiennes continuaient leur progression face aux terroristes à Mossoul dans le nord du pays, selon des médias. Selon les sources citant des responsables, un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé devant un marchand de glaces populaire dans le quartier de Karrada, dans le centre de la capitale irakienne, faisant 16 morts et 75 blessés. L’attaque a été revendiquée, selon les médias, par le groupe terroriste autoproclamé «État islamique (EI/Daech)». Quelques heures plus tard, un kamikaze a fait exploser une voiture piégée non loin du principal bâtiment du service des retraites, près d’un important pont de la capitale, a indiqué, dans un communiqué, le commandement des opérations à Baghdad. L’attaque, revendiquée par l’EI, a fait au moins 11 morts et 40 blessés, selon des responsables. À Mossoul, dernier grand fief urbain de l’«EI» en Irak, les forces gouvernementales, soutenues par l’aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, progressaient en direction de la vieille ville, leur ultime objectif, mais dont la reconquête s’avère ardue. (APS)