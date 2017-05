MDN : 9 quintaux de kif traité saisis à Tlemcen

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 29 mai à Maghnia, wilaya de Tlemcen (2e Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à neuf quintaux et vingt kilogrammes, ainsi que 2 véhicules", précise-t-on de même source. A Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) "a saisi un véhicule tout-terrain et 3 tonnes et 125 kilogrammes de semoule, destinée à la contrebande". Par ailleurs, "neuf immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Béchar."