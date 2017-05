Manifestations dans la région du Rif : Le journaliste d'El Watan expulsé

Le journaliste du quotidien El Watan, Djamel Alilat, arrêté dimanche par les autorités marocaines, alors qu'il couvrait les manifestations dans la région du Rif (nord du Maroc), a été expulsé du territoire marocain, selon des informations rapportées par des agences de presse. Djamel Alilat avait été envoyé par la direction de son journal, pour couvrir les évènements qui secouent le Rif marocain, et son arrestation avait provoqué un sentiment «d'inquiétude extrême» de sa rédaction et suscité élan de solidarité parmi la corporation.

Le directeur de la publication d'El Watan avait exprimé, auparavant à l'APS, son «extrême préoccupation» et son «inquiétude» du fait que le journaliste arrêté se trouvait dans les locaux de la police, rappelant qu'il avait contacté les autorités algériennes «pour venir en aide» à ce journaliste.

De son côté, le Syndicat national des journalistes (SNJ) avait dénoncé «avec force», l’attitude des autorités marocaines pour cette arrestation «brutale et abusive, et que rien ne saurait justifier». (APS)