Incendie à Rahbet El-Djemal (Constantine) : 39 commerces ravagés

Trente-neuf locaux commerciaux ont été ravagés par un incendie déclaré dans la nuit de dimanche à hier, dans un centre commercial situé à Rahbet El-Djemal, dans la ville de Constantine, a indiqué la cellule de communication de la Protection civile.

L’intervention «rapide et efficace» des sapeurs-pompiers a évité la propagation des flammes vers 84 autres commerces du même centre et 16 autres commerces d'un édifice situé en face, ainsi que vers le Théâtre régional de Constantine (TRC) et la salle de cinéma Royal mitoyens également au centre, a précisé la même source. Les commerces ravagés par le feu vendaient des effets vestimentaires, des portables, ainsi que des accessoires et des produits cosmétiques. La circonscription de cet incendie déclaré dans ce centre, composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de deux autres niveaux supérieurs, a nécessité la mobilisation de neuf camions anti incendie, trois ambulances, deux véhicules de liaisons et 61 sapeurs-pompiers, dont 7 officiers, a précisé la même source.

Aucune perte humaine n’est à déplorer, a ajouté la même source, en relevant qu’un homme de 88 ans sous le choc a dû être évacué vers le CUH Benbadis.