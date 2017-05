Turquie : 23 éléments PKK tués dans l’Est

Au moins 23 membres de la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tués dans des rais aériens de l'aviation turque menés, ces 24 dernières heures, dans l’Est du pays et le nord de l’Irak, a annoncé hier l’armée turque (TSK). Selon un décompte de l’armée, dix terroristes ont été tués, trois dépôts d’armes et une cachette ont été détruits samedi soir dans la province de Van, frontalière avec l’Iran.

Dans la région d’Avasin-Basyan (nord de l’Irak), les frappes aériennes turques ont éliminé au moins 13 autres et détruit sept cachettes, dont deux grottes, deux blockhaus, deux puits d’armes et un abri utilisé par le PKK, a ajouté la même source. Le Sud-est du pays est le théâtre d’opérations d’envergure lancées par les forces de sécurité depuis la fin de 2015 en vue d’éliminer le PKK des zones urbaines.

Près de 11.000 rebelles ont été neutralisés, depuis, à l’intérieur du pays et dans les raids aériens de l’aviation turque dans le nord de l’Irak (bases-arrières de la guérilla) et plus de 800 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) ont été tués dans les accrochages et attaques du PKK ainsi que plus de 300 civils.