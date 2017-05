Sidi Bel-Abbès : Attribution de 731 logements Location-vente

Pas moins de 731 logements location-vente ont été attribués, hier à Sidi Bel-Abbès, aux souscripteurs de AADL 1 et 2 au niveau de deux sites au chef-lieu de wilaya. Il s’agit de 317 logements pour les souscripteurs de AADL 1 et 414 autres pour ceux de AADL 2, a fait savoir le directeur régional de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL). L’opération de distribution des logements location-vente dont a bénéficié la wilaya se poursuivra dans les prochaines semaines et mois en parallèle avec l’achèvement des projets d'habitat, a indiqué M. Kadi soulignant que l'attribution s'effectuera une fois l'aménagement externe achevé et toutes les conditions réunies. Les bénéficiaires ont exprimé une grande joie d'avoir enfin leurs logements après une attente depuis 2001, surtout que cette attribution a coïncidé avec le premier jour du ramadhan. (APS)