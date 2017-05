Sétif : Démantèlement d’un réseau de vol de bétail

Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, viennent de mettre fin aux agissements d’un réseau de 5 criminels dont un repris de justice, âgés entre 30 et 49 ans, spécialisés dans le vols de betail et agissant dans les différentes wilayas de Sétif, Mila, Jijel, Bejaia, Bordj Bou Arreridj, Batna et Msila.

Les origines de cette affaire remontent au 14 mai dernier lorsqu’une victime se présente au siège de la brigade pour déposer une plainte et faire état de vol de moutons à partir de son étable implantée à Kef Larab. A la suite de quoi les éléments de la gendarmerie nationale se déplaceront sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et parviendront suite à l’intensification des recherches à identifier le lieu sur lequel agissaient un des éléments de ce réseau, le nommé B. F. , pour la dissimulation du bétail volé. Il s’agit en fait d’une pièce abandonnée appartenant à sa famille et trouvant place au niveau de la mechta Beni Sekfal dans la commune de Maouia.

La fouille opérée au niveau de ce logis, permettra de découvrir 56 têtes ovines de race locale qui ouvriront la voie à d’autres investigations et permettront à la gendarmerie de mettre en œuvre un dispositif adapté qui s’est traduit par l’arrestation du mis en cause et sa conduite au siège de la brigade.

La poursuite de l’enquête fera ressortir que le mis en cause était en compagnie d’une autre personne au cours de ce vol, B. A. qui lui a prêté assistance en transportant le produit du vol à bord d’un camion qui sera à son tour arrêté dans la ville de Beni Azziz.

L’intensification de l’enquête permettra aux services de la gendarmerie nationale d’identifier le reste des éléments composant ce réseau ( M.T. B.A. et F.C) et faire ressortir que les mis en cause s’attelaient à la dissimulation du bétail et sa vente au mis en cause F. C. issue de la daïra de Ain El Kebira et possède un local de boucherie, procédant donc à l’achat du bétail volé, donc étant au courant du lieu de provenance de la marchandise

Une fois encore, les procédures d’usage respectées, les éléments de la gendarmerie procèdent à la fouille de l’étable où se trouvait le betail volé et ont découvert 97 têtes ovines.

L’opération s’est traduite par la saisie d’une camionnette et de 5 téléphones portables ainsi que la restitution du bétail volé. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Ain el Kebira.

F. Zoghbi