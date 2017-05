Ligue 1 : Les matchs débuteront à 17h durant ramadhan

Les matchs des trois dernières journées du championnat de Ligue 1, coïncidant avec le mois de ramadhan, débuteront à 17h00 pour la catégorie seniors et à 16h00 pour celle des réserves, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi sur son site officiel. D'autre part, la LFP invite les clubs de Ligue 1 à prendre leurs dispositions pour transférer les rencontres de la catégorie réserves sur un autre terrain et de préciser à la Ligue la nouvelle domiciliation pour la programmation des matchs, compte tenu des contraintes d'horaire. L'ES Sétif est en tête du classement avec 51 points, devançant de 6 points l'USM Bel-Abbès et de 7 longueurs le troisième, le MC Alger, qui compte un match en moins contre le CR Belouizdad, prévu samedi à 22h00 au stade 5-Juillet (Alger).