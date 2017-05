Mascara : Arrestation d’un dangereux criminel

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Bouhanifia à Mascara sont parvenus à arrêter un dangereux criminel âgé de 32 ans, recherché par la justice et faisant l’objet de 10 différents mandats, dont 5 mandats d’arrêt, avec l’arrestation d’une dame âgée de 28 ans pour rébellion, entrave aux missions de la police et aide d’un recherché à prendre la fuite. L’arrestation a eu lieu suite à la mise sous surveillance du suspect jusqu’à ce qu’il soit aperçu à la porte du domicile de la suspecte. Après accomplissement des procédures légales pour la perquisition et l’arrestation du suspect, les lieux ont alors été bouclés. Or, la propriétaire de la maison en question a entravé la mission des éléments de la police en se rebellant et tentant d’aider le suspect à prendre la fuite, en faisant usage d’un chien Pitbull. Cependant, les éléments de la police, contraints à faire usage de la force, ont réussi à pénétrer dans le domicile et à procéder à l’arrestation du mis en cause qui a fait preuve d’une résistance violence à l’aide d’une arme blanche de grand calibre, mais il a tout de même été maîtrisé.

La mise en cause a aussi été arrêtée, et tous les deux ont été conduits au siège de la sûreté de daïra où les procédures requises ont été accomplies à l’encontre du suspect principal au sujet des mandants émis contre lui. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à l’encontre des deux suspects arrêtés pour rébellion, menaces par arme blanche, entrave aux missions de la police et aide à un suspect. Ils ont été présentés devant le parquet du tribunal de Bouhanifia qui les a placés en détention.

A. Ghomchi