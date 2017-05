Annaba : 257 familles relogées

Une joie indescriptible régnait au sein des 257 familles alors qu’elles commençaient à regagner leurs nouveaux logements attribués dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire dans la wilaya. Quand on sait que cette opération intervient à la veille du mois sacré du Ramadhan... Le déménagement du premier lot de 65 familles habitant un bidonville de la cité Seybouse, a été effectué avant-hier dans une ambiance festive et les youyous ont fusé de partout dès l’accès aux logements flambant neuf construits dans la localité de Kherraza, commune de Oued El Aneb. Cette opération s’était poursuivie avec le relogement dans la localité du 1er-Mai, commune d’El Bouni de 192 familles de la plage Refes Zahouane (ex-Toche). La démolition des maisons précaires où logeaient les bénéficiaires, a accompagné simultanément le déménagement, libérant ainsi les sites pour accueillir de nouveaux projets d’équipements publics. Les autorités locales ont mobilisé pour la circonstance tous les moyens humains et matériels pour faciliter les opérations de déménagement de ces familles.

B. G.