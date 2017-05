Sidi Bel-Abbès : Distribution de 782 Logements

A quelques jours du mois sacré, le moment était naturellement fort en émotion pour décrire la joie de ces 782 bénéficiaires de logements. De la joie donc et de la convivialité au cours de cette cérémonie organisée au niveau du quartier Sidi-Djilali pour la remise des clés et les actes de propriété surtout après des mois d’attente, selon les délais de réalisation de ces équipements collectifs.782 logements tous types confondus ont été livrés entretenant par là une cadence et ravivant l’espoir. Effectivement, le rendez-vous est donné encore une fois le 27e jour du Ramadhan et le 5 juillet pour la réception d’autres quotas de l’ordre de 340 et 450 logements destinés en partie à la résorption de l’habitat précaire.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès récolte en fait les fruits d’une approche menée il y a au moins trois années après avoir relancé tous ses projets grâce à la redynamisation de son outil de production et la remise à niveau des secteurs d’activité permettant de faire face aux exigences de l’étape et son développement. Force est de reconnaître que les progrès accomplis restent conséquents et l’année 2017 pourrait être de tous les records à travers la réalisation de projets structurants tels que le tramway, le centre régional anti-cancer, les deux hôpitaux de Ras El Ma et Tabia, le centre régional sportif, la ligne de chemin de fer Moulay Salissent-Saida et autres équipements de nature à favoriser l’investissement productif. C’est d’ailleurs sur ce dernier registre que l’effort est actuellement concentré dans la perspective de générer des richesses et de créer des emplois afin d’assurer une croissance dans cette région aux grandes potentialités. Notons enfin que le wali avant parallèlement posé la première pierre d’un projet promotionnel et d’un centre commercial à proximité de la gare routière.

A. B.