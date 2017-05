Accidents de la route : 30 morts et plus de 1500 blessés en une semaine

Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1.525 autres ont été blessées dans 1.359 accidents de la circulation survenus durant la période du 14 au 20 mai dans plusieurs wilayas du pays, indique la Protection civile dans un communiqué. La wilaya de Sétif déplore le bilan le plus lourd avec le décès de trois personnes alors que 75 autres ont été blessées, dans 57 accidents de la route. Les secours de la Protection civile sont en outre intervenus pour l'extinction de 1.473 incendies urbains, industriels et autres et effectué 4.076 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.