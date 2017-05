El Bayadh : Saisie d’un quintal de kif traité à Labiodh Sidi Cheikh

Les éléments de la gendarmerie nationale, en coordination avec les services des douanes, ont saisi, hier, aux premières heures de la matinée, une quantité d’un quintal de kif traité, a-t-on appris de ce corps constitué. La saisie a été opérée dans le territoire de la commune de Labiodh Sidi Cheikh après l’interception d’une voiture et d’un camion. Le conducteur du véhicule léger servait d’éclaireur. La fouille approfondie du camion a permis la découverte de cette drogue minutieusement dissimulée. Les deux conducteurs, âgés respectivement de 29 et 30 ans, ont été arrêtés, précise la même source.

Les premiers éléments de l’enquête ont montré que cette quantité de drogue provenait de la zone frontalière Ouest et qu’elle devait être acheminée vers l’Est du pays. Les narcotrafiquants ont fait de la localité de Labiodh Sidi Cheikh une zone de transit, ajoute-t-on de même source.