Décès de l’ex-président Mauno Henrik Koivisto : M. Sellal présente les condoléances de l’Algérie à l’ambassade de Finlande

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présenté, hier à l'ambassade de Finlande à Alger, ses condoléances au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de l'ex-président de la République de Finlande, Mauno Henrik Koivisto. «J'ai appris avec affliction la nouvelle du décès de l'ex-président finlandais, Mauno Henrik Koivisto, un président qui a voué sa vie au service de son peuple et de son pays», a écrit le Premier ministre dans le registre de condoléances. «Nous nous rappelons tous le courage et la clairvoyance du défunt durant son parcours politique et son rôle dans l'ancrage des principes de démocratie, de liberté et de paix», a ajouté M. Sellal.

­«En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Président de la République, du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple finlandais, et j'exprime ma profonde compassion avec la famille du défunt», conclut le Premier ministre.