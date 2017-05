Hauts responsables des questions de sécurité : Messahel à la 8e Rencontre en Russie

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, participera à la 8e Rencontre internationale des hauts responsables des questions de sécurité qui aura lieu du 23 au 25 mai à Zavidovo (Russie), a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «La rencontre abordera les grandes questions de sécurité de l'heure et portera en particulier sur le rôle des technologies modernes dans la sécurité informatique internationale et les mesures visant à l'assurer, ainsi que sur la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée», indique le MAE. L'Algérie et la fédération de Russie entretiennent un «dialogue stratégique de haute qualité» sur les questions politiques et de sécurité, dont la dernière session s'est tenue à Alger le mois dernier, affirme la même source, qui précise que M. Messahel prend part à cet évènement, à l'invitation du secrétaire du Conseil national de sécurité de la fédération de Russie. En marge des travaux de cette rencontre, M. Messahel aura des entretiens avec les responsables russes sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. (APS)