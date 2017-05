Iran - Pays-Bas - France : L’Algérie ratifie des mémorandums d’entente

L'Algérie a ratifié deux mémorandums d'entente de coopération avec l'Iran et les Pays-Bas, ainsi qu'un avenant d'un accord avec la France, selon des décrets présidentiels signés par le Chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, parus dans le dernier numéro du Journal officiel. Le mémorandum d'entente avec la République islamique d'Iran, signé à Alger le 17 décembre 2015, porte sur l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Il énonce que les deux parties s'engagent à développer leur coopération dans ce secteur en encourageant, notamment la coopération directe entre les universités et les établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les visites de responsables, académiciens et experts des deux pays pour l'échange d'expériences. Le deuxième mémorandum d'entente, signé avec le Royaume des Pays-Bas à Alger : le 26 septembre 2016, concerne le domaine de la protection des végétaux et la quarantaine végétale. Selon les termes du mémorandum, les deux parties œuvrent de manière à promouvoir et à encourager la coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, à travers l'échange d'informations, d'expériences et de connaissances techniques, et à travers la coopération interlaboratoires dans les domaines des diagnostics et de contrôle des produits phytosanitaires, du matériel végétal et des produits végétaux.

Concernant l'avenant à un accord relatif à la création de l’École supérieure des affaires (ESAA), signé avec la République française à Alger, le 10 avril 2016, il précise que cette École est placée sous la tutelle de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Elle a pour mission d'assurer des formations diplômantes en gestion et management dans l'ensemble des diplômes et cursus universitaires en gestion au profit des étudiants et des élèves issus des Écoles supérieures, ainsi que les jeunes diplômés de l'Enseignement supérieur, comme elle assure des formations qualifiantes au profit des cadres en activité. (APS)