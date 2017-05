observation du croissant lunaire : Elle aura lieu vendredi soir

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a déclaré que l'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré du Ramadhan aura lieu vendredi soir affirmant l'impossibilité, d'un point de vue religieux, de son observation jeudi. L'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du Ramadhan est prévue le vendredi soir suivant des calculs astronomiques et ne peut, d'un point de vue religieux, avoir lieu le jeudi comme en Arabie saoudite, a affirmé le ministre en marge d'une journée d'étude.

Par ailleurs, le ministre a apporté un démenti catégorique quant à de prétendues instructions données aux imams concernant les Tarawih (prières rogatoires) ou toute autre question religieuse, affirmant que l'imam a toute la latitude en matière de gestion de l'aspect spirituel, d'administration de la mosquée et de discours adéquat pour capter les jeunes et les prémunir contre les idées étrangères à l'islam. « C'est l'imam qui officie les Tarawih et le ministère n'intervient ni dans le choix des récitants ni dans celui des «Ahzab» (chapitres du Coran)», a-t-il soutenu. (APS)