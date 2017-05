Sommet des pays arabes et musulmans à Riadh M. Bensalah représente le chef de l’état

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, pour le représenter au sommet des pays arabes et musulmans, qui se tiendra aujourd’hui à Riadh (Arabie saoudite), a indiqué hier la présidence de la République, dans un communiqué. «En réponse à l'invitation qu'il a reçue du Serviteur des deux Lieux saints de l'islam, Sa Majesté le Roi Selmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a désigné Monsieur Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, pour le représenter au sommet des pays arabes et musulmans qui se tiendra le 21 mai 2017 à Riadh», précise la même source. Le président du Conseil de la nation sera accompagné par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. (APS)