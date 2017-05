Dialogue bilatéral dans la sécurité et la lutte contre la radicalisation : M. Messahel à Bruxelles

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel, effectuera, à Bruxelles, le 22 et 23 de ce mois, une visite de travail aux institutions européennes, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. «Cette visite, qui intervient à l'invitation de Mme Federica Mogherini, Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Vice-présidente de la Commission européenne, sera l'occasion pour les deux parties d'échanger à haut niveau sur la situation régionale, notamment au Sahel, au Sahara occidental et en Libye, ainsi que sur les voies et moyens de renforcer le dialogue bilatéral dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre la radicalisation, le terrorisme et l'extrémisme violent», précise la même source. Outre ses entretiens avec Mme Mogherini, M. Messahel rencontrera, au cours de son déplacement à Bruxelles, le Commissaire européen en charge de l'Union de la sécurité, M. Julian King, ainsi que le Représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, M. Angela Losada. Le ministre exposera, à l'occasion, devant les membres du Comité politique et de sécurité de l'UE, «l'approche promue par l'Algérie en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et la place de la démocratie dans cette lutte; ainsi que ses efforts pour le règlement pacifique des conflits dans son environnement régional», conclut le communiqué. (APS)