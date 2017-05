M. Hamel en visite de travail au siège d’Interpol : Affirmer le rôle de la police algérienne

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, s’est rendu hier au siège de l’Organisation internationale de la police (Interpol) à Lyon, dans le cadre d’une visite de travail, a indiqué un communiqué de la Direction nationale de la Sûreté nationale (DGSN). Le général major Hamel et la délégation qui l’accompagne s’entretiendra, lors de cette visite, avec de hauts responsables d’Interpol, à leur tête le secrétaire général Jürgen Stock, précise la même source. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des moyens de coopération entre Interpol et la DGSN, et de la consolidation du rôle important et primordial de la police algérienne au sein de cette organisation internationale en matière d’échange d’informations et de données dans la lutte contre toutes les formes de criminalité. Elle permettra par ailleurs, selon la même source, d’«asseoir un partenariat fort entre Interpol et la nouvelle instance policière continentale, le mécanisme d’Afripol présidé par le général major Abdelghani Hamel». (APS)