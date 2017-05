Ligue des sénats et des conseils consultatifs africains et arabes : Une délégation parlementaire à Addis-Abeba

Une délégation du Conseil de la nation prendra part aujourd’hui aux travaux de la rencontre de concertation de la Ligue des Sénats, Conseils consultatifs (choura) et conseils similaires d’Afrique et du monde arabe qui se tiendra à Addis-Abeba, a indiqué avant-hier un communiqué du Conseil. Les participants à cette rencontre de deux jours débattront plusieurs axes, dont le rôle de l’institution législative dans le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte antiterroriste et la culture de la paix, ainsi que ses contributions à l’appui des politiques de développement durable. La délégation parlementaire algérienne sera présidée par le vice-président du Conseil de la nation, Houbad Bouhafs. (APS)