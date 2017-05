Fonction publique : Les horaires de travail applicables fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions et les administrations publiques durant le mois de Ramadhan ont été fixés par la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a indiqué jeudi un communiqué de cette institution. Concernant les wilayas du sud du pays, à savoir Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, ces horaires sont fixés de 7h30 à 14h30, alors que pour les autres wilayas, ils sont fixés de 9h à 16h. Les horaires habituels de travail reprendront après l’Aïd-el-Fitr, précise-t-on de même source. (APS)