Université des frères Mentouri – HCLA : Un partenariat pour la Numérisation de l’école doctorale de langue arabe

Une convention de partenariat scientifique a été signée jeudi dernier à Constantine entre l’université des frères Mentouri et le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), a-t-on constaté. La convention, paraphée par le recteur de l’université des frères Mentouri, Abdelhamid Djekoun, et le président du HCLA, Salah Belaid, s'inscrit dans le cadre de la commémoration des festivités du 61e anniversaire de la journée de l’Etudiant, et prévoit une coopération dans le volet de la numérisation de l’école doctorale de langue arabe, a-t-on précisé. Au cours de cette rencontre, M. Belaid a affirmé que le HCLA déploie des efforts «considérables» pour garantir un «bond qualitatif» en matière de promotion de la langue arabe et l’accès aux nouvelles technologies pour contribuer à la production scientifique. Il a mis l’accent, dans ce sens, sur l’importance de s’enorgueillir de la langue arabe et d’encourager les efforts visant sa promotion tout en préservant son identité culturelle. La commémoration de la journée de l’Etudiant a été marquée par des conférences tenues à l’auditorium Mohamed-Seddik-Benyahia, animées par l’ancien diplomate, Salah Benkobi, et le moudjahid, Hamrouchi Mohamed Seghir, en présence des autorités locales, civiles et militaires. Dans son intervention M. Benkobi a évoqué le parcours des étudiants algériens dans le mouvement national et son rôle important pour l'indépendance du pays. (APS)