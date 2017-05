Annaba : Deux corps inanimés repêchés à Séraïdi

Deux personnes se sont noyées, jeudi matin, dans la plage d’Aïn Barbar, commune de Séraïdi, dans la wilaya d’Annaba, indique un communiqué de la Protection civile. Les deux corps inanimés de deux jeunes hommes ont été repêchés vers 11 heures par les éléments de la Protection civile, après deux heures de recherche, a précisé la même source. Ils ont été localisés à 80 mètres du quai maritime d’Aïn Barbar et à une profondeur de 10 mètres. Les victimes de la noyade sont deux jeunes âgés de 33 et 30 ans.

Le premier, répondant aux initiales G. A. R., est originaire de Bab Ezzouar (Alger), par contre le second est identifié sous les initiales K. R. et issu de Constantine, a-t-on ajouté. Une embarcation semi-rigide à bord de laquelle trois plongeurs et deux ambulances, ainsi que sept agents de la Protection civile ont été mobilisés pour la circonstance. Une enquête a été ouverte par les services compétents.

B. G.