Préservation de l’identité nationale : L’apport des zaouïas

Les participants au sixième colloque national « Hommes en mémoire » ont mis en exergue, à Sougueur (Tiaret), le rôle des zaouïas dans la préservation de l'identité et de la religion musulmane dans la société algérienne. Dans ce sens, le cheikh de la zaouïa « Al Chaalal » organisatrice de cette rencontre, Mahmoud Chaalal a affirmé que les zaouïas ont marqué les étapes d'évolution de l'Etat algérien depuis l'époque de l'Emir Abdelkader à ce jour par son œuvre de sauvegarde des valeurs de l'islam, des traditions des Algériens et des constantes de la nation algérienne, tout en rappelant leur rôle de consécration de l'identité arabo-musulmane et des valeurs de la société algérienne durant l'occupation française. Dr Chaalal, qui occupe également le poste de président de l'Union nationale des zaouïas, a ajouté que les zaouïas avaient un rôle dans la démarche de réconciliation nationale à l'issue de la décennie noire, soulignant que l'œuvre de réconcilier les belligérants figure parmi leurs missions. Les participants à cette rencontre de deux jours, abritée par le centre culturel de loisirs de Sougueur, ont abordé les parcours des cheikhs de la zaouïa d'Al Chaalal, fondée en 1847 à Lardjem (Tissemsilt), ville natale du cheikh Benaouda Chaalal et transférée à Sougueur en 1900 par cheikh Mohamed Benaouda. Les travaux de la première journée ont été marqués par une communication animée par le Pr Kaddour Brahim El Mehadji de l'université d'Oran, qui a bordé la vie du cheikh Mohamed Ben El Missoum Chaalal, né en 1931. Cet éminent cheikh, connu pour sa dévotion et sa culture, ayant servi comme imam pendant 25 années à la vieille mosquée de Sougueur, a étudié le fiqh à la zaouïa de Ben Tekkouk de Mostaganem et les langues et les lettres à l'université d'Oran, a évoqué le conférencier.

En outre, des élèves de la zaouïa récitants du Coran ont été honorés, en présence des autorités locales.