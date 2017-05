Alimentation en eau potable à Alger : Disponibilité H/24 durant Ramadhan

Les habitants d'Alger auront l'eau potable 24/24h durant le mois de Ramadhan prochain, a indiqué le directeur par intérim des ressources en eau de la wilaya d'Alger, Kamel Boukercha. Ce dernier a indiqué que « la wilaya d'Alger avait enregistré l'année passée durant la même période (Ramadhan) des perturbations dans l'alimentation en eau potable, notamment dans la région ouest d'Alger (Bouzaréah, Dely Brahim, Beni Messous...) affirmant que des mesures ont été prises cette année en coordination avec la Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya d’Alger (SEAAL) et le ministère des Ressources en eau et de l'environnement afin d'assurer une distribution régulière notamment durant le mois sacré », dont la réalisation de 15 puits et des conduites d'adduction d'eau potable à partir de Douéra au profit de la même région.

Dans le même contexte, le même responsable a indiqué que plusieurs projets ont été lancés par la direction en coordination avec la SEAAL, pour « assurer l'alimentation en eau potable 24/24h pour les habitants d'Alger à travers l'augmentation du nombre des châteaux d'eau et des puits et la lutte contre le phénomène de fuites d'eau ». (APS)