El-Oued : l’enfant d’un nomade s’égare en plein désert

Dans la wilaya d'El-Oued, un nomade âgé de 38 ans s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Taleb-Larbi, pour signaler la disparition de son enfant âgé de 3 ans. Ce dernier n'a, en effet, pas donné de ses nouvelles depuis toute la journée, après s’être égaré dans le désert suite aux vents de sable lorsqu’il était en train de jouer avec d’autres enfants non loin de leurs tentes installées au lieu-dit Choucha-El-Yahoudi de la zone Boukhayala, distante de 9 km du chef-lieu de commune de Taleb-Larbi, ont indiqué les services de la GN.

Finalement, tard dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h30, les recherches entamées par les gendarmes des brigades de la compagnie territoriale de Debila, assistés par ceux de la section de sécurité et d'intervention du groupement territorial, ainsi que par des riverains, ont abouti à la découverte de l’enfant, sain et sauf, près de la borne frontalière 312 de la zone El- Tarfa de la commune de Taleb-Larbi. Celui-ci avait parcouru 30 km.

S. A. M.