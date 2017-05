Criminalité : Arrestation de personnes en possession de psychotropes

Plusieurs personnes en possession de psychotropes et de médicaments barbituriques ont été arrêtées, à Alger et Constantine, selon un bilan rendu public mercredi par la Direction générale de Sûreté nationale (DGSN).

Lors d'un traitement des passagers d'un vol en provenance de Nice (France), les forces de police de l'aéroport de Constantine ont interpellé un «passager en possession de 830 comprimés psychotropes», précise la DGSN dans le communiqué. À Alger, les forces de police de la wilaya et agissant sur information, ont interpellé «4 individus à Baraki et récupéré 145 flacons de médicaments barbituriques en liquide», ajoute la même source.

Par ailleurs, la Sûreté de la wilaya de Béjaïa a indiqué avoir interpellé à Akbou 2 individus auteurs de vols par effraction de 67 téléphones portables, 6 ordinateurs portables et 6 tablettes électroniques. Les opérations menées récemment, dans différents quartiers d'Alger, ont permis l'«interpellation de 132 personnes pour divers délits», note la même source.