Tizi Ouzou : Incendie dans un atelier de fabrication de meubles

Un incendie s’est déclaré, au début de la soirée de lundi dernier, dans un atelier de fabrication de meubles et matelas dans la commune de Freha, prés de 25 kilomètres à l’est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, provoquant d’importants dégâts matériels, apprend-on de la cellule de communication de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon les indications fournies par notre source, l’incendie qui n’a pas heureusement, causé de pertes humaines, a par contre provoqué l’effondrement du toit de la charpente métallique, la destruction d’un lot de bois et l’endommagement de quelques machines.

L’intervention rapide de pas moins de 30 pompiers et de cinq camions de lutte contre les incendies dépêchés depuis les unités d’Azazga et de Tizi-Ouzou a permis de venir à bout de cet incendie et de sauver des flammes les parties stockage de produit fini et de fabrication de matelas, selon toujours la cellule de communication de la Protection civile qui a par ailleurs, indiqué que cet incendie dont l’origine n‘était pas identifiée a été circonscrit après de deux heures de lutte menée avec courage et détermination par les soldats du feu.

Bel. Adrar