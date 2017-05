Recrutement de plus de 10.000 enseignants : précisions du ministère

Le ministère de l'Education nationale a annoncé l'affectation des postes au concours externe de recrutement d'enseignants au niveau nationale (10.000 postes) selon les wilayas et les spécialités ainsi que le nombre de postes au concours de recrutement d'administrateurs pour l'année 2017. Le nombre de postes est de 10.009, répartis comme suit : 4.759 postes pour le grade d'enseignant au secondaire et 5.250 pour celui d'enseignant au moyen, a indiqué le ministère sur son site électronique. Pour les postulants au poste d'enseignant au secondaire, le ministère exige un diplôme d'ingénieur d'Etat en enseignement supérieur, une licence ou un diplôme d'études supérieures. Pour les postulants au poste d'enseignant au moyen, une licence ou un diplôme d'études supérieures est exigé. La répartition par spécialités, les mathématiques et la physique sont les plus prisées au cycle secondaire. Le nombre de postes à pourvoir s'élève à 764 pour les mathématiques et 645 pour la physique. 1.128 postes sont à pourvoir pour la physique au cycle moyen et 971 pour les mathématiques. D'autre part, le ministère a ouvert un concours de recrutement pour certains corps relevant de l'Education nationale : intendant (488 postes), intendant adjoint (667 postes), superviseur d'éducation (2.783 postes), conseiller à d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle (245 postes) et laborantin principal (435 postes).

La première inscription se fera par voie électronique sur le site :

http:concours.onec.dz, a fait savoir le ministère, rappelant que les épreuves écrites d'admission auront lieu le 29 juin pour tous les corps concernés.