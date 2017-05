MDN : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé B. Abderrahmane dit Abou Abed s’est rendu, aujourd'hui 6 mai 2017, aux autorités militaires en 6e Région militaire à Tamanrasset, en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tlemcen/2 RM, trois narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 94 kilogrammes, tandis qu’à Bordj Badji Mokhtar/6 RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté deux contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain et 1.000 litres de carburants.