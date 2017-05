Législatives: taux de participation de 15,58% à 14h00

Le taux de participation aux élections législatives a atteint 15,58% à 14h00, a annoncé jeudi à Alger le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui, qui a relevé que l'opération de vote se poursuit de "façon ordinaire".

Les taux les plus élevés ont été enregistrés à Tindouf avec 38,07%, Illizi avec 28,61% et Tissemsilt avec 27,81%, a relevé le ministre dans une déclaration à la presse.

M. Bedoui a livré aussi quelques taux de participation dans certaines circonscriptions, telles que Béchar (20,61% contre 20,38% en 2012), Bouira (20,81% contre 15,15% en 2012), Tlemcen (16,14% contre 14,66%), Tizi Ouzou (7,37% contre 7,95% en 2012) et Alger (10,50% contre 11,43% en 2012).

Le taux de participation était de 20,81% à Blida, 18,44% à Oran et 14,69% à Constantine, selon les données avancées par le ministre. Pour ce qui est du vote de la communauté nationale établie à l’étranger, ce taux est de 5,98% à Paris, 20,71% à Marseille, 7,63% à Washington et 23,33% à Tunis.

Le taux de participation aux élections législatives était de 4,13% à 10h00. Un total de 23.251.503 électeurs sont appelés à élire les 462 députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour la mandature 2017/2022, dans le cadre des législatives.